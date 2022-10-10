Мобилизованных жителей Воронежской и Белгородской областей 10 октября отправят к месту выполнения боевых задач

Положенные выплаты мобилизованным жителям Воронежской области обещали перечислить в течение недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 10 октября, мобилизованных Воронежской и Белгородской областей отправят к месту выполнения боевых задач из военной академии имени Жуковского и Гагарина. Об этом сообщил в телеграм-канале регионального правительства губернатор Александр Гусев.

- Все мобилизованные жители Воронежской области снабжены бронежилетами и касками, новым оружием и боекомплектами. Регион также закупил для них теплую обувь, спальные мешки и питание. К семьям мобилизованных будет особое заботливое внимание властей, - пообещал губернатор.

Также в телеграм-канале регионального правительства сообщили, что воронежские мобилизованные на этой неделе получат первые федеральные выплаты. Кроме того, до 17 октября они получат из бюджета Воронежской области по 120 тысяч рублей.

Все деньги по желанию призванного на службу могут направить либо ему лично, либо членам его семьи.