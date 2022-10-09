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Общество9 октября 2022 14:04

Мобилизованные жители Воронежской области получат региональные выплаты в 120 тысяч рублей до 17 октября

Такое обещание дал губернатор Александр Гусев
Олег КУЗНЕЦОВ
Мобилизованным жителям Воронежской области, проходящим подготовку, губернатор пообещал в ближайшие дни перечислить по 120 тысяч.

Мобилизованным жителям Воронежской области, проходящим подготовку, губернатор пообещал в ближайшие дни перечислить по 120 тысяч.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 9 октября, губернатор Воронежской области Александр Гусев побывал в военной части, где готовятся к отправке наши земляки, мобилизованные на службу. И заявил о поставленной перед подчиненными задаче. Она заключается в том, что все мобилизованные жители области должны получить региональные выплаты до 17 октября. Они составляют по 120 тысяч рублей.

Напомним, для мобилизованных жителей Воронежской области предусмотрены и федеральные выплаты. Все деньги по желанию призванного на службу могут направить либо ему лично, либо членам его семьи.