СК организовал проверку после нападения бродячих собак на студентов общежития в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Следственный комитет организовал доследственную проверку по сообщению в средствах массовой информации о том, что возле общежития медуниверситета на улице Московском проспекте, 185 стая бродячих собак напала на студентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 февраля.

Пострадавший ранее разместил фотографии травм, которые оставили на его теле зубы животных, в социальных сетях.

– Будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, – пояснили в СУ СКе.

Там уточнили, что сам пострадавший и возможные очевидцы, местные жители, уже опрошены. При необходимости будут проведены экспертные исследования, истребована и изучена соответствующая документация, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.