Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 13:07

СК организовал проверку после нападения бродячих собак на студентов общежития в Воронеже

Инцидент произошел на Московском проспекте
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Следственный комитет организовал доследственную проверку по сообщению в средствах массовой информации о том, что возле общежития медуниверситета на улице Московском проспекте, 185 стая бродячих собак напала на студентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 февраля.

Пострадавший ранее разместил фотографии травм, которые оставили на его теле зубы животных, в социальных сетях.

– Будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, – пояснили в СУ СКе.

Там уточнили, что сам пострадавший и возможные очевидцы, местные жители, уже опрошены. При необходимости будут проведены экспертные исследования, истребована и изучена соответствующая документация, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.