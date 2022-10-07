Воронежцы сообщили о нападении бездомных собак на студентов

Горожане в соцсетях пожаловались, что бездомные собаки нападают на студентов возле общежития. Пост с фотографиями после укусов животных появился в группе «Мой и твой Воронеж» во Вконтакте.

Автор поста сообщает, что безнадзорные животные напали на человека рядом с общежитием №5 ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, что находится на Московском проспекте, 185.

– Бегают бездомные собаки (некоторые с биркой) и кусают студентов. Студенты подписывали документ об урегулировании этой проблемы, но пришёл зоозащитник и начал отговаривать от подписания этого заявления. После этого нападения не прекратились, – пожаловался автор.

Тему подхватили жители других районов города. Например, Лера, проживающая в частном секторе у цирка, рассказала, что их тоже донимают бродячие собаки.

– Невозможно было выйти из дома. Как только открывали калитки - сразу встают и с диким лаем бегут в сторону открывшейся двери. Кашмарили нас с соседями почти целый день, поделилась она.