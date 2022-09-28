Семьи мобилизованных воронежцев возьмут под опеку

Семьям окажут необходимую помощь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Воронежской области создадут сеть службы опеки над семьями мобилизованных. Такое поручение губернатор Александр Гусев дал главам муниципалитетов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в среду, 28 сентября.

Каждый глава должен своевременно предлагать помощь женам, матерям, детям и другим родственникам мобилизованных, даже если они не попадают под льготные категории. Семьи могут самостоятельно обратиться в администрацию в случае необходимости.

Как пояснил губернатор, каждый муниципалитет самостоятельно определит формат работы районной службы.

- Механизм выделения такой помощи еще определяется, мы внедряем его, что называется, с колес, поэтому всех прошу отнестись с пониманием, если что-то получится не сразу, - добавил Александр Гусев.

Напомним, ранее стало известно, что в Воронеже создали два пункта временного размещения для мобилизованных. Одновременно там могут разместить до 600 человек. Пункты обеспечены кроватями и постельным бельем.