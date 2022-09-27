Воронежские пейзажи с высоты птичьего полета представили в рамках туристического проекта

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В Воронеже открылась фотовыставка, которая знакомит воронежцев и гостей города с красивейшими панорамными видами региона, запечатленными с высоты базовых станций Тele2. Специальный проект организован при поддержке городской администрации и Туристско-информационного центра.

В сентябре выставка заработала в парке «Орленок» и в сквере у кинотеатра «Спартак». На фотографиях представлены туристические достопримечательности Воронежской области – музей-заповедник «Дивногорье», село Костомарово, Белогорье, Ломовской природный ландшафтный парк, пустыня «Донская сахара», Хреновской конезавод, музей-усадьба Веневитинова, Дворцовый комплекс Ольденбугских и многие другие.

Увидеть эффектные фотографии можно не только на выставке, но и на сайте проекта. Более того, понравившиеся виды можно скачать на смартфон или на компьютер в хорошем разрешении. Для этого достаточно воспользоваться QR-кодом, размещенным на выставочном стенде. Также на сайте проекта можно сыграть в тематическую игру, проверить свою память и внимательность и получить в подарок специальный стикерпак в Telegram.

По словам авторов, выставка будет интересна не только воронежцам, но и туристам, которые все чаще выбирают наш регион для путешествий. К тому же, некоторые места, представленные в экспозиции, способны удивить даже жителей области.

«Надеемся, что необыкновенные виды местных локаций подтолкнут гостей фотовыставки к поездкам по региону, а Tele2 позаботится о том, чтобы воронежцам и гостям области было комфортно путешествовать. Мы ставим качество сервиса на первое место и непрерывно увеличиваем зону покрытия сети, чтобы наши клиенты могли оставаться на связи в любой точке области и с комфортом использовать привычные сервисы» – подчеркнул Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2.

С начала года оператор построил новые объекты связи в столице региона и 10 городах – Бобров, Борисоглебск, Калач, Лиски, Нововоронеж, Острогожск, Павловск, Россошь, Семилуки, Эртиль, а также в 15 районах области. Кроме того, технические специалисты установили дополнительное оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу при стабильно высоких нагрузках.

Елена Федяшева