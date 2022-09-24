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Общество24 сентября 2022 16:12

В честь столетия санэпидслужбы в Воронеже установили гранитный камень-памятник

Он появился на улице Космонавтов
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта упавления Роспотребнадзора по Воронежской области

Фото с сайта упавления Роспотребнадзора по Воронежской области

Фото: Предоставлено

22 сентября перед зданиями Управления Роспотребнадзора по Воронежской области и Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области на улице Космонавтов в Воронеже установили памятный гранитный камень в честь 100-летия Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие ветераны и сотрудники службы.

С приветственным словом к собравшимся выступили главный государственный санитарный врач области Игорь Михантьев, главный врач Центра, а также ветераны службы.

Памятный гранитный камень установлен как символ стойкости и нерушимости Госсанэпидслужбы прошлых и будущих поколений, отметили в управлении Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в честь юбилея в парке Советского района появилась новая аллея деревьев.