В Воронеже высадили аллею в честь 100-летия санэпидслужбы

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

В воронежском сквере «Примирения и согласия» в Советском районе высадили 33 крупномерных саженца - черемухи краснолистной и рябины гранатовой.

Заботу о саженцах – их поливе и необходимом уходе – обещают взять на себя сотрудники городского управления экологии. По словам экологов, осенние условия благоприятны для высадки, поэтому саженцы должны себя чувствовать комфортно и хорошо прижиться на новом месте.

Посадку новой аллеи приурочили к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России. В высадке деревьев принимали участие сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

– Мы гордимся людьми, которые у нас работают, и делаем всё, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в Воронежской области способствовала устойчивому развитию региона. А деревья, которые высадил сегодня наш коллектив, будут радовать воронежцев многие годы! – рассказал руководитель управления, главный государственный санитарный врач области Игорь Механтьев.