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Общество19 сентября 2022 13:11

Свыше тысячи ковидных коек развернули в Воронежской области

За минувшие сутки заболевание диагностировали у 1900 человек
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 19 сентября в медучреждениях Воронежской области развернули уже 1 096 ковидных коек в красных зонах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Места для размещения пациентов с осложнениями и диагнозом COVID-19 ли 29 стационарах. На сегодняшний день занято 884 койки.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 1 910 жителей области. С начала эпидемии этот диагноз медики официально поставили 2 431 570 раз. За 24 часа было госпитализировано 88 человек. Семь пациентов скончались.