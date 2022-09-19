Свыше тысячи ковидных коек развернули в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 19 сентября в медучреждениях Воронежской области развернули уже 1 096 ковидных коек в красных зонах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Места для размещения пациентов с осложнениями и диагнозом COVID-19 ли 29 стационарах. На сегодняшний день занято 884 койки.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 1 910 жителей области. С начала эпидемии этот диагноз медики официально поставили 2 431 570 раз. За 24 часа было госпитализировано 88 человек. Семь пациентов скончались.