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Здоровье19 сентября 2022 10:30

За минувшие сутки от ковида умерли семь жителей Воронежской области

Болезнь выявили у 1 910 человек
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

По данным федерального штаба по борьбе с распространением коронавируса на 19 сентября в Воронежской области заболели ещё 1 910 человек. С начала эпидемии диагноз «ковид» официально поставили 2431 570 жителям региона. Показатель заболеваемости за весь период пандемии составляет 18805,95 случаев на 100 тысяч населения, в том числе за прошедшие сутки – 82,11.

В больницы положили 88 пациентов с осложненными формами болезни. Выздоровел 1501 пациент.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались еще семь жителей Воронежской области.