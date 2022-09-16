В Воронеже в День города изменят маршруты общественного транспорта

В День города, в субботу, 17 сентября, из-за перекрытого движения в центре Воронежа ряд маршруток изменят схему движения. Кроме того, отключат контактную сеть троллейбусов №7 и 99. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, День города в этом году пройдет в непривычном формате. Решением губернатора отменены все массовые мероприятия и праздничный салют. Для горожан оставили возможность прогуляться по центральным улицам города и посетить выставки. Проезд в центре в этот день будет перекрыт.

Как изменятся маршруты общественного транспорта:

– № 1КВ – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршруту;

– № 1КС – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;

– №№ – 3, 5, 33, 50, 88А с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршрутам;

– № 5А – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной и далее по маршруту;

– №№ 8, 37А, 41, 90 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской и далее по маршрутам;

– № 9КА – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту;

– № 9КС – с ул. Плехановская по ул. Фридриха Энгельса, ул. Кольцовская, проспекту Революции далее по маршруту;

– №№ 13, 20 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршрутам;

– № 21 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршруту;

– № 27 – с улицы Ворошилова по улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, Ворошилова и далее по маршруту;

– № 29 – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршруту;

– № 32 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту;

– №№ 37, 49М – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршрутам;

– №№ 48, 86 – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Мира, площади Генерала Черняховского, улице Кольцовской (остановочный пункт «ж/д вокзал «Воронеж-1»). В обратном направлении – по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршрутам;

– №№ 49, 105, 125 – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршрутам;

– № 52 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту;

– № 59 – с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Мира, площади Генерала Черняховского, улице Кольцовской (остановочный пункт «ж/д вокзал «Воронеж-1»). В обратном направлении – по улицам Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту;

– № 69 – с проспекта Революции по улице Кольцовской (остановочный пункт «ж/д вокзал «Воронеж-1»). В обратном направлении – по улице Кольцовской, площади Генерала Черняховского, улице Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина и далее по маршруту;

– №№ 70А, 70М, 88 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршрутам;

– № 80 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту.