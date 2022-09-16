В полиции рассказали об организации движения в Воронеже в День города

В региональном главке рассказали, как будет организовано движение в центре Воронежа в День города в субботу, 17 сентября. Автомобилистам рекомендуют заранее выбрать удобный маршрут.

На некоторых улицах запретят парковку уже сегодня. Оставить автомобиль нельзя будет с 18.00 пятницы, 16 сентября, до 24.00 воскресенья, 18 сентября.

Ограничения касаются следующих улиц:

- ул. Кирова, ул. Красноармейская, от д. 19 по ул. Красноармейская до пересечения с ул. Пушкинская (оба направления);

- ул. Свободы от ул. Станкевича до ул. Кирова;

- ул. Платонова от пересечения ул. Станкевича до пересечения с ул. Кирова;

- Театральный проезд;

- Плехановская от пересечения с ул. Пушкинская до пересечения с ул. Дзержинского;

- ул. Кардашова до пересечения с ул. Карла Маркса, Площадь Ленина, д. 11;

- проспект Революции от площади Ленина до пересечения с ул. Степана Разина;

- ул. Пушкинская от проспекта Революции до ул. Средне-Московская.

С полуночи субботы до полуночи воскресенья будет перекрыто движение на улицах:

- ул. Кирова;

- площадь Ленина;

- ул. Платонова от пересечения с ул. Кирова до пересечения с ул. Станкевича;

- Театральный проезд;

- ул. Плехановская от пересечения с ул. Пушкинская до пересечения с ул. Дзержинского;

- ул. Кардашова, до пересечения с ул. Карла Маркса;

- ул. Карла Маркса от пересечения с ул. Театральная до пересечения с проспектом Революции;

- проспект Революции от площади Ленина до пересечения с ул. Степана Разина;

- ул. Пушкинская от проспекта Революции до ул. Средне-Московская;

- ул. Чайковского от ул. Фридриха Энгельса до проспекта Революции.

Напомним, День города в этом году пройдет в усеченном формате. Массовые мероприятия и салют отменил губернатор Александр Гусев. Однако в центре Воронежа можно будет погулять по перекрытым улицам, а также посетить выставки и сфотографироваться у фотозоны. Подробнее о программе читайте здесь.