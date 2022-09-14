Ни концертов, ни салюта: в Воронеже отменили празднование Дня города

В этом году воронежцы смогут просто погулять по перекрытым улицам центра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже отменили традиционное празднование Дня города 17 сентября, об этом сообщил сегодня, 14 сентября, губернатор Александр Гусев.

Хотя 12 сентября мэрия озвучила программу: в ней был и положенный Воронежу по статусу города воинской славы салют, и концерты-выставки на площади Ленина и Кирова. Но на следующий день один из депутатов в своем аккаунте в соцсети посетовал, мол, не время...

- Дня города Воронежа в его привычном формате в эту субботу не будет. Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий. Оставим только несколько локальных - их список чуть позднее озвучит мэрия - и перекрытие проспекта Революции, площади Ленина и улицы Кирова. Учитывая, что ожидается хорошая погода, воронежцы и гости города смогут, если захотят, выбрать для себя такой формат выходного дня, как прогулка по главной магистрали Воронежа, когда на ней нет транспорта, - отметил глава региона.