На трассе «Дон» в Воронежской области пропал 29-летний мужчина

Волонтеры объявили поиски Владимира Уварова Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Воронежец Владимир Уваров пропал на трассе М4 «Дон» в Бобровском районе. По дороге на море 29-летний мужчина вышел из машины и не вернулся. О Владимире ничего неизвестно с 7 сентября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в четверг, 15 сентября.

Пропавший ростом 180 см, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в черную кофту, темно-коричневые спортивные штаны, черные теплые носки и резиновые шлепанцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.

Напомним, в Воронеже также объявили поиск пропавшего 29-ленего Александра Слезнева. О нем ничего неизвестно с 13 сентября.