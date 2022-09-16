В Воронеже разыскивают пропавшего без вести 29-летнего парня

Требуется помощь добровольцев Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже без вести пропал 29-летний Александр Селезнев. Он не выходит на связь с родными с 13 сентября. Горожан просят помочь с поисками. Об этом сообщили в спасательном отряде «Лиза Алерт» в четверг, 15 сентября.

Пропавший ростом 165 см, нормального телосложения. У него черные волосы и голубые глаза. В чем он был одет в день исчезновения неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Александре, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.