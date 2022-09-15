В Воронеже новый ТОП выгодных вакансий возглавила работа пластическим хирургом

Работа у пластического хирурга ювелирная, потому и щедро оплачивается. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики сервиса SuperJob опубликовали свою версию ТОП-5 самых выгодных вакансий в Воронеже в сентябре.

Возглавляет его предложение работы пластическим хирургом с зарплатой от 200 тысяч рублей. В его обязанности, кроме непосредственно медицинских услуг, войдет ведение сопутствующей документации. Обязательное требование к кандидату на должность - большой опыт пластических операций, в частности, на лице.

На втором месте – менеджер по развитию продаж с зарплатой от 115 тысяч рублей. Специалиста ищут в компании, работающей на рынке товаров для школы и офиса. Среди требований высшее образование и навык ведения переговоров. В обязанности менеджера входит расширение рынка сбыта компании, анализ работы конкурентов и выполнение плана.

Третье место занимает вакансия системного администратора в кадровом агентстве. При удаленной работе обещают зарплату от 92 до 115 тысяч рублей. Требования: навыки программирования и опыт работы с серверным и сетевым оборудованием. Специалист должен будет готов устранять возможные аварии в нерабочие часы.

Четвертое место - у вакансии категорийного менеджера сервиса для автоматизации подбора персонала. На этой должности обещают зарплату от 90 до 110 тысяч рублей.

А замыкает топ-5 вакансия водителя-экспедитора в компании, занимающейся перевозками продуктов питания. За совмещение двух должностей предлагают зарплату от 90 до 95 000 рублей в месяц.

Напомним, ранее в Воронеже нашли две вакансии с зарплатой до полумиллиона рублей. Такие деньги обещали платить руководителю отдела продаж элитной недвижимости при условии переезда в Дубай, а также генеральному директору фирмы, представляющей международный бренд.