В Воронежской области появились две вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

Некоторые вакансии могут помочь солидно пополнить свой кошелек. Если, конечно, успешно справитесь с кучей обязанностей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Аналитики онлайн-платформы по поиску персонала HeadHunter рассказали о двух супервыгодных вакансиях для кандидатов из Воронежской области. Соискатели могут рассчитывать на зарплату до 500 тысяч рублей в месяц.

Об одной из этих вакансий подробно рассказала Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО:

- Успешный кандидат из Воронежской области, претендующий на должность руководителя отдела продаж элитной недвижимости с переездом в Дубай, сможет получать зарплату от 400 000 до 500 000 рублей до вычета налогов. Но и обязанностей, конечно, у него будет немало: высококачественная обработка входящих лидов, подбор недвижимости, назначение и проведение показов объектов, координация и курирование сделок, ведение текущего статуса клиента в crm-системе и управление командой экспертов по недвижимости после прохождения испытательного срока.

Кроме того, зарплату от 100 000 до 500 000 рублей на руки предлагают генеральному директору в компанию, расположенную по адресу: Воронеж, улица Дружинников, 5Б. Требуемый опыт работы на аналогичных должностях – от года до трех лет. Среди обязанностей гендиректора будут формирование команды, повышение эффективности работы компании, увеличение прибыли, управление персоналом, контроль KPI-показателей и работы подчиненных, взаимодействие с собственниками, отчетность.

Требования к соискателю: готовность работать в режиме многозадачности, аналитический склад ума, гибкость мышления, ответственность, дисциплина, грамотность, точное соблюдение инструкций и внутреннего регламента. Работодатели предупреждают, что в компании предусмотрены не только премии, но и штрафы. С первого полного года работы каждый сотрудники получает бонус от прибыли компании. Также обещают полную или частичную компенсацию спортклуба, обучение иностранному языку, другие курсы и тренинги, бесплатное парковочное место, регулярные корпоративы, кофе/чай и сладости в офисе.

Напомним, ранее на сайте Работа.ру опубликовали свою версию ТОП-5 самых выгодных вакансий начала сентября. В нем, правда, лидирующая в рейтинге должность программиста 1С предусматривает зарплату лишь до 150 тысяч рублей в месяц.