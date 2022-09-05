В Воронеже назвали ТОП-5 самых дорогих вакансий начала сентября

На вакансиях, вошедших в ТОП-5, можно заработать, конечно, не такую кучу денег, но тоже весьма неплохо. Фото: из архива «КП»

Аналитики сервиса Работа.ру опубликовали ТОП-5 самых дорогих вакансий начала сентября в Воронеже.

Лидирует предложение потрудиться программистом 1С в торговой сети с зарплатой до 150 тысяч рублей в месяц. Среди обязанностей поэтапное внедрение и доработка конфигурации 1С ERP, анализ требований заказчика к инфосистеме и методическая поддержка пользователей. Обязательные требования – опыт работы от года и высшее образование. Кроме того, тем, кто разбирается во всей этой компьютерной «кухне», обещают горячее питание в столовой и служебный автобус.

На втором месте вакансия водителя зерновоза для перевозки грузов по России. Шоферу с опытом работы не менее года готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц. Среди обязательных требований - водительское удостоверение категории Е.

Третье место у вакансии грузчика в свинокомплексе. Ему обещают 90 тысяч рублей за отработку вахты в 45 смен. Также обещают бесплатное проживание и питание. Среди обязанностей, кроме погрузки-разгрузки, поддержание порядка на рабочем месте. Требование единственное – наличие санитарной книжки.

На четвертом месте предложение работы шиномонтажником. Ему предлагают зарплату до 85 тысяч рублей. Правда, эти деньги он сможет заработать при удачном сезоне для шиномонтажа. Собственно, «день жестянщика» уже не за горами. Опыта работы при этом не требуют.

Замыкает ТОП-5 вакансия официанта в престижном ресторане. Работодатель указал заработок от 40 до 80 тысяч рублей. Однако в него входит процент от продаж и чаевые. Обязанности обычные - официант должен контролировать чистоту на столах, красиво сервировать их, консультировать посетителей по меню, следить за состоянием и комплектностью приборов. Ну и вообще создавать в заведении атмосферу гостеприимства.

Напомним, по другому рейтингу Воронежская область стала второй по России по количеству вакансий с зарплатой выше 50 тысяч рублей. Больше всего таких выгодных предложений работы в нашем регионе в сфере розничной торговли (13%), строительства (10%) и продуктов питания (7%).