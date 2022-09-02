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Общество2 сентября 2022 13:48

Воронежская область попала в ТОП-3 регионов по количеству вакансий с зарплатой выше 50 тыс.

Регион занял второе место
Мария Щербакова

Воронежская область стала второй по России по количеству вакансий с зарплатой выше 50 тыс. рублей. Число таких вакансий в нашем регионе 7,3% от соответствующий предложений в ЦФО. Таковы результаты исследования, которое провела компания HeadHunter.

Больше всего предложений с зарплатой от 50 тыс. рублей в нашем регионе в сфере розничной торговли (13%), строительства (10%) и продуктов питания (7%).

На первом месте рейтинга Москва, а замыкает тройку лидеров Тульская область. В аутсайдерах оказалась Тамбовская область (1,3%).