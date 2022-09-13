В Воронежской области женщина на «КИА» протаранила мини-погрузчик: ранена трехлетняя девочка

У "КИА" поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 13 сентября, около восьми часов утра на 745 километре трассы «Дон» в Богучарском районе случилась авария, где пострадал ребенок.

40-летняя женщина из Москвы, управлявшая «КИА РИО», ехала в сторону Ростова-на-Дону. По неясной пока причине она врезалась в стоявший на обочине дороги мини-погрузчик «Bobcat».

- 65-летний житель Поворинского района, управлявший погрузчиком, в аварии не пострадал. А вот женщина, рулившая «Киа», и ехавшая вместе с ней трехлетняя девочка получили травмы разной степени тяжести. Обеих отвезли в больницу. Наши сотрудники выясняют, почему женщина не смогла объехать мини-погрузчик, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Дорога в месте аварии достаточно широкая, странно, что женщина на "Киа" не смогла объехать погрузчик. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в тот же день около 13 часов на Ленинском проспекте водитель фургона «Исудзу» так неудачно развернулся, что врезался в автобус № 43. Ехавшая в маршрутке 9-летняя девочка получила травмы, ее госпитализировали.