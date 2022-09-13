В Воронеже в ДТП с фургоном и маршрутным автобусом ранена 9-летняя девочка

Маршрутка и "Исудзу" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 13 сентября, в 13.05 у дома № 172 на Ленинском проспекте случилась авария. 37-летний житель Ростовской области, управлявший фургоном «Исудзу», при развороте не уступил дорогу «ПАЗику», ехавшему по маршруту № 43. Машины столкнулись.

В аварии получила травмы разной степени тяжести 9-летняя девочка, ехавшая в автобусе. Водитель легковой машины и шофер маршрутки, 56-летний воронежец, в ДТП серьезно не пострадали.

Полицейские выясняют, почему водитель «Исудзу» сделал маневр, который привел к аварии.