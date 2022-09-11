Воронежские волонтеры: «Примем сирот из Купянска, которые шли пешком 15 км до границы»

Стали известны подробности эвакуации детей из уничтоженного украинскими неонацистами детдома в городе Купянск Харьковской области. О том, как ребята добирались до границы с Россией, рассказала председатель благотворительного фонда «Стеша» Марина Булгакова:

- 25 детей вынуждены были идти 15 километров с тем немногим, что успели с собой взять. Муж собирается забрать их в Белгороде и отвезти на машине в дом-интернат в Бобровском районе. Потом будем помогать ребят нормально одеть, обуть, накормить, с отоплением надо вопрос решать, пока холодно на улице, оформлять им документы.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал, что воспитанники детдома остались без крыши над головой из-за бомбежки украинских неонацистов.