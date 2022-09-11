Воронежский губернатор заявил о готовности принять столько беженцев из Харьковской области, сколько нужно

В Министерстве обороны России заявили о передислокации Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию ДНР. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале заявил, что Воронежская область готова принять столько вынужденных переселенцев из Харьковской, сколько нужно:

- Уверен, оставить свои дома людям придется временно. А пока мы готовы их принять, оказав всю необходимую помощь, у нас есть достаточный опыт. Мои коллеги постоянно в контакте с белгородцами, принять людей мы готовы в любой момент, как бы они не приехали — поездом или на личном транспорте. Ждем точную информацию.

Также губернатор сообщил, что укронацисты в городе Купянск Харьковской области разбомбили детдом. Почти 30 человек остались без крыши над головой. Жертв во время бомбежки не было.

- Вместе с фондом «Стеша» оперативно включились в ситуацию, надеюсь, в ближайшие часы дети и сопровождающие их взрослые будут размещены в Воронежской области, - заявил Александр Гусев.

О готовности разместить беженцев из Харьковской области заявил и мэр Воронежа Вадим Кстенин:

- В наших пунктах временного размещения - лагерях «Голубой экран» и «Кировец» - есть резерв мест. Дал все необходимые указания, они будут готовы принимать людей уже с 11 сентября, если это потребуется. Все процедуры заселения, максимально комфортного размещения, организация питания, последующего обучения детей - у нас уже многократно отработаны. У нас продолжают работать пункты собора помощи в каждом районе города.

Также появилась информация, что первый поезд с беженцами из Харьковской области может прибыть на вокзал Воронеж-1 в воскресенье, 11 сентября, в 20.40.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили о передислокации Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию ДНР. После этого вырос поток беженцев на границе Белгородской области из людей, не желающих оставаться на территории, снова ставшей подконтрольной украинскому режиму.