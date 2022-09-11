В Воронеже в ночной аварии на Грамши пострадали два водителя

Автомобили после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 10 сентября, около 4.05 у дома № 27 по улице Грамши случилась авария. 29-летний водитель «Лады-Весты», житель Острогожска, ехал со стороны улицы Средняя в направлении Чапаева. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там «Лада» столкнулась с автомобилем «Ленд-Ровер Фрилендер-2». Им рулил 51-летний воронежец.

- Оба водителя получили травмы и попали в больницу. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП и его причины, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, также ночью 10 сентября на улице Волгоградской 34-летняя женщина из Новохоперского района на своем «Шевроле» выехала на встречную полосу, врезалась в «Мицубиси» и погибла. Водитель японской иномарки попал в больницу.