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Происшествия11 сентября 2022 9:56

В Воронеже в аварии с двумя иномарками погибла молодая женщина

«Шевроле» вылетела на «встречку» и врезалась в «Мицубиси»
Юрий КОЗЛОВ
Дорога после смертельного ДТП.

Дорога после смертельного ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 10 сентября, ночью трагедия на дороге случилась на улице Волгоградской. В 2.10 34-летняя женщина из Новохоперского района, рулившая «Шевроле-Клан», ехала со стороны улицы Баррикадной в направлении Димитрова. Она потеряла контроль над машиной. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где врезался в «Мицубиси-Лансер», которым управлял 43-летний воронежец.

Оба водителя получили травмы, потребовавшие госпитализации. Но ранения женщины оказались слишком тяжелыми. Она умерла в больнице.

- Всего в Воронежской области 10 сентября случилось 96 ДТП, из них 64 – в Воронеже, 18 – на дорогах в районах, 14 – на федеральных трассах. В пяти авариях один человек погиб, семь получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.