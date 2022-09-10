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Общество10 сентября 2022 16:48

Женщина, родившая в воронежском «Магните», сбежала из перинатального центра

Ее ребенок в удовлетворительном состоянии в детской больнице
Мария Щербакова

Женщина, родившая в магазине сети «Магнит», сбежала из перинатального центра Воронежской областной больницы. Ребенка в удовлетворительном состоянии перевели в детскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе облздрава.

Там отметили, что бригаду скорой помощи в магазин на Владимира Невского,59/ 1 вызвали в 6.03. На место медики приехали в 6.10. Однако роды были стремительные. Когда врачи зашли в магазин, женщина уже родила сына.

Напомним, роды приняли сотрудники круглосуточного магазина 7 сентября. Как рассказал продавец Валерий Незнамов, ему пришлось выступить в роли акушера и перерезать пуповину. Беременную женщину средних лет в магазин привели прохожие.