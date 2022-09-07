Продавец воронежского круглосуточного магазина, принявший роды: «Многим мужчинам становится плохо, а я самообладания не терял»

Валерий Незнамов стоит на том самом месте, где принимал роды. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Необычная ночная смена выдалась у 25-летнего продавца круглосуточного магазина «Магнит» Валерия Незнамова. Ему пришлось выступить в роли акушера. Сам Валерий вспоминает об этой ситуации уже спокойно:

- 30 августа к пяти утра мы подготовили торговый зал, мыли полы. Тут подходит женщина средних лет, говорит, что беременной на улице стало плохо, вызовите скорую. Сказала: «Я ее сюда приведу, а вы подготовьте стул». Привела, та начала кричать от боли. А у нас в ночной смене все молодые. Мне 25 лет, остальным около 20, администратору тоже 20, она и позвонила в скорую. Принес воду, салфетки, покрывало (ткань на списание чистая) и сам стал звонить. В аптечке было обезболивающее и зеленка, йод. То есть все необходимое.

- Как проходили роды?

- Случилось все очень быстро. Женщина помогала принимать роды, та самая, которая вызвала вас. Начал ребенок выходить, другим людям страшно, теряются, падают в обморок. А я нет, более-менее спокойно вел себя, не терял самообладания. Помогло, что проходил оказание первой медицинской помощи в Нальчике. Я год назад вместе с родителями переехал в Воронеж из Кабардино-Балкарии. Там, кстати, норма семьи с пятью-шестью детьми, аборты вообще запрещены.

Женщина помогавшая сама уже рожала, опытная, говорила беременной, в какую позу становиться, чтобы легче было. За две минуты вылез ребенок. Помогавшая женщина сказала, что ребенка надо перевернуть и ударить по спине, чтобы легкие расправились. Малыш закричал, это был мальчик. Я ножом перерезал пуповину.

- Что было дальше?

- Через 25 минут приехала скорая, в первую очередь оказали внимание ребенку, окутали, запеленали, увезли в больницу. У женщины не было сил. Мы с фельдшером поместили ее на каталку, вынесли. И ее тоже скорая увезла.

- Родственники роженицы вас потом благодарили?

- Дочка приходила в магазин, уже взрослая, на вид мне ровесница. Сказала: «Спасибо, что помогли в такую минуту». Семья недалеко живет, часто к нам приходят за покупками. Может, в то утро прогуляться женщина решила, надеялась, что на свежем воздухе ей лучше будет.

- А у вас дети есть?

- Пока нет, но я планирую.

- Не растеряетесь теперь в любой ситуации…

- Теперь да.