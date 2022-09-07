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Общество7 сентября 2022 13:39

Продавец воронежского круглосуточного магазина, принявший роды: «Многим мужчинам становится плохо, а я самообладания не терял»

У Валерия Незнамова пока нет своих детей, но он их планирует завести
Юрий КОЗЛОВ
Валерий Незнамов стоит на том самом месте, где принимал роды.

Валерий Незнамов стоит на том самом месте, где принимал роды.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Необычная ночная смена выдалась у 25-летнего продавца круглосуточного магазина «Магнит» Валерия Незнамова. Ему пришлось выступить в роли акушера. Сам Валерий вспоминает об этой ситуации уже спокойно:

- 30 августа к пяти утра мы подготовили торговый зал, мыли полы. Тут подходит женщина средних лет, говорит, что беременной на улице стало плохо, вызовите скорую. Сказала: «Я ее сюда приведу, а вы подготовьте стул». Привела, та начала кричать от боли. А у нас в ночной смене все молодые. Мне 25 лет, остальным около 20, администратору тоже 20, она и позвонила в скорую. Принес воду, салфетки, покрывало (ткань на списание чистая) и сам стал звонить. В аптечке было обезболивающее и зеленка, йод. То есть все необходимое.

- Как проходили роды?

- Случилось все очень быстро. Женщина помогала принимать роды, та самая, которая вызвала вас. Начал ребенок выходить, другим людям страшно, теряются, падают в обморок. А я нет, более-менее спокойно вел себя, не терял самообладания. Помогло, что проходил оказание первой медицинской помощи в Нальчике. Я год назад вместе с родителями переехал в Воронеж из Кабардино-Балкарии. Там, кстати, норма семьи с пятью-шестью детьми, аборты вообще запрещены.

Женщина помогавшая сама уже рожала, опытная, говорила беременной, в какую позу становиться, чтобы легче было. За две минуты вылез ребенок. Помогавшая женщина сказала, что ребенка надо перевернуть и ударить по спине, чтобы легкие расправились. Малыш закричал, это был мальчик. Я ножом перерезал пуповину.

- Что было дальше?

- Через 25 минут приехала скорая, в первую очередь оказали внимание ребенку, окутали, запеленали, увезли в больницу. У женщины не было сил. Мы с фельдшером поместили ее на каталку, вынесли. И ее тоже скорая увезла.

- Родственники роженицы вас потом благодарили?

- Дочка приходила в магазин, уже взрослая, на вид мне ровесница. Сказала: «Спасибо, что помогли в такую минуту». Семья недалеко живет, часто к нам приходят за покупками. Может, в то утро прогуляться женщина решила, надеялась, что на свежем воздухе ей лучше будет.

- А у вас дети есть?

- Пока нет, но я планирую.

- Не растеряетесь теперь в любой ситуации…

- Теперь да.

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