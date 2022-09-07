Контракт на строительство первого в Воронеже приюта для собак могут расторгнуть

У подрядчика возникли финансовые проблемы Фото: Телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина.

Сроки завершения строительства приюта для животных в Воронеже под угрозой. Об этом стало известно на планерке в мэрии в понедельник, 5 сентября. Как рассказал и.о заместителя главы по градостроительству Александр Головацкий, объект должны сдать в эксплуатацию в 2022 году, однако у подрядчика возникли финансовые трудности.

Работы проводит компания «Стройполимермонтаж». В случае, если подрядчик не ускорится, с ним разорвут контракт.

- Заказчик обеспечил авансирование, сейчас прикладываются усилия для того, чтобы наверстать сроки. В противном случае будем рассматривать вопрос расторжения контракта, – рассказал Александр Головацкий.

Строительство ведется на участке площадью 14 468 квадратных метров по улице Балашовской, 29/1. Предполагается, что приют будет готов принять до 176 крупных собак и до 74 мелких. Там безнадзорных животных будут вакцинировать и лечить, а также содержать потерявшихся, чтобы потом вернуть хозяевам, либо передать новому владельцу. Кроме того, собак будут стерилизовать и возвращать туда, где они раньше жили.

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