Мэр Воронежа: «Подрядчик повысил темпы строительства первого муниципального приюта для бездомных животных»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Подрядчик повысил темпы работ по созданию первого муниципального приюта для бездомных животных. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин. Глава города отметил, что держит на контроле все новые объекты, а особенно – отстающие.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

– Не секрет, что в этом году подрядчики сталкиваются с разного рода трудностями. Заказчики должны вовремя их выявлять и находить выход. Один из таких проблемных объектов и при этом очень важный для Воронежа – муниципальный приют для безнадзорных животных. На начальном этапе подрядчик сильно отставал из-за финансовых проблем. Теперь люди работают, темпы, хоть и вызывают опасения, но постепенно выравниваются, – рассказал Вадим Кстенин.

Сейчас на стройплощадке завершили земляные работы, монтаж фундаментов ветеринарного пункта с административным блоком, карантинного отделения, отапливаемого павильона. С отставанием, но идет возведение стен, весь необходимый материал для этого завезли. А вот подготовительные земляные и бетонные работы для дренажных и накопительных емкостей, для котельной, разработка траншеи для теплотрассы и вовсе идут с опережением графиков.

Напомним, что правительство Воронежской области в 2022 году оказывает беспрецедентную помощь городу. Это позволяет приступить к решению многих важных задач.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Благодаря софинансированию из областного бюджета администрация и начала строительство первого муниципального приюта для бездомных животных. Он рассчитан на 250 собак. Приют возводят на участке площадью 14 468 квадратных метров на улице Балашовской, 29/1. В нем будут проводить вакцинацию, лечение и временно содержать животных без владельца. Собак будут либо возвращать хозяину, по какой-то причине потерявшему своего домашнего любимца, либо передавать новому владельцу, или стерилизовать и возвращать в привычную для них среду обитания.

По проекту приюта, каждый неотапливаемый павильон должен состоять из нескольких вольеров, сблокированных в ряд. Вольер представляет собой кабину, имеющую выход через дверь в место выгула – открытую огороженную площадку. В кабинах установят утепленные будки, а пол покроют древесными опилками или другими безопасными для животных материалами.

– Продолжу следить за ходом строительства, позже соберу на площадке совещание с участием представителей заказчика и подрядчика, – подытожил Вадим Кстенин.

Олег КУЗНЕЦОВ