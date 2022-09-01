Воронежцев просят помочь в розысках преступников, убивших родителей с маленькой дочкой и еще одного мужчину

Фотороботы погибших мужчин и женщины. Фото: кадр с видео

Сотрудники Следственного комитета попросили помощи в установлении обстоятельств жуткого преступления. В 2008 году у берега реки Ижора в Тосненском районе Ленинградской области нашли тела убитых неизвестных мужчин в возрасте 45-55 и 50-70 лет и женщины - 45-50 лет. А 9 октября 2021-го там же обнаружили останки девочки от 7 до 9 лет. Мужчина, увлекающийся поиском предметов в воде, забросил магнит и вытащил на берег сумку из полимерного материала. В ней была гиря и привязанные к ней куском проволоки кости ребенка, ориентировочно в возрасте 5-10 лет. Также там лежала детская одежда.

Следователи выяснили, что мужчина 45-55 лет и женщина 45-50 лет были родителями погибшей девочки. А человек постарше был убит в одно и то же время с родителями ребенка. При этом родственником им он не являлся.

Сотрудники СК просят помочь установить личности этих четверых погибших людей, чтобы затем уже выяснить, кому их смерть могла быть выгодна. Для этого они составили фотороботы убитых и указали их приметы.

Первый мужчина на вид 50-70 лет, рост 166 см., округлая голова, широкие сросшиеся брови, был одет в черные брюки, спереди и сзади имеющие по два накладных кармана, на поясе брюк фирменный лейбл «STILMEN», в желтую хлопчатобумажную майку с надписью впереди «WrangLer JENS COUTURE». У мужчины нет нескольких зубов, которые были удалены при жизни.

Второй мужчина на вид 45-55 лет, рост около 165-170 см., был одет в вязанный черный свитер 48-50 размера, на внутренней поверхности имеющий ярлык с надписью «Kervan», спортивные брюки темно-синего цвета из хлопчатобумажной ткани с расположенными по обеим бокам голубыми лампасами в виде трех вертикальных полос. На нем также были классические темно-серые брюки с двумя врезными боковыми карманами (на внутренней стороне подкладки эмблема с надписью «Dims»), красную хлопчатобумажную футболку с воротником на молнии, коротким рукавом и надписью «CAT Cactos raising», темно-синие хлопчатобумажные трусы, темно-серые хлопчатобумажные носки с рисунком знака Зодиака-Стрельца и надписью «стрелец». У этого мужчины нет части желудка, удаленной в результате медицинской операции.

Женщина на вид 45-50 лет, рост около 155-160 см, была одета в зеленую блузку с коротким рукавом из плотной гофрированной ткани с отложным воротником, впереди имеющую два накладных кармана. По левому краю полы блузки расположены пять серых квадратных пуговиц из пластмассы, с внутренней стороны воротника имеется ярлык с надписью «XXXL». Также на женщине был бежевый бюстгальтер с застежкой спереди, бежевые трусы, темно-серые хлопчатобумажные носки. На безымянном пальце правой руки она носила обручальное кольцо из металла желтого цвета.

Девочка на вид от 7 до 9 лет, ростом от 104,4 см. до 143,4 см., была одета в черные хлопчатобумажные трусы, трикотажные колготы того же цвета, темно-зеленую футболку с короткими рукавами, с застегивающимся воротом с аппликацией в виде лежащего медвежонка на груди слева и этикеткой с внутренней стороны в области шеи с изображением двух медведей панда и надписью «Made in China». На ребенке также была черная вязаная кофта с длинными рукавами с рисунком, выполненным из ткани, в виде оранжевого трактора с синими гусеницами и камнем бежевого цвета на груди, темно-коричневые вязаные носки, темно-серые деревянные бусы, скрепленные между собой черной веревкой. С одной стороны веревки расположены четыре бусины, образовывающие фигуру в виде треугольника.

Часть одежды, в которой была в день гибели маленькая девочка. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Следователи просят всех, у кого есть сведения об исчезновении отца, матери и их маленькой дочери, сообщить любую информацию в отдел дежурных следователей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по телефону 8-812-492-01-58. Можно позвонить и следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел указанного следственного управления Борисову Денису Александровичу (в его производстве находится уголовное дело) по телефону 8-952-266-92-44.