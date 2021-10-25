Воронежцев просят помочь в расследовании гибели маленького мальчика, найденного в реке

Вещи погибшего ребенка. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Днем 9 октября мужчина, увлекающийся поиском предметов в воде, забросил в реку Ижора магнит. И вытащил на берег сумку из полимерного материала. В ней была гиря и привязанные к ней куском проволоки кости ребенка, ориентировочно в возрасте 5-10 лет. Также там лежала одежда: черные хлопчатобумажные трусы, трикотажные колготы того же цвета, темно-зеленая футболка с короткими рукавами, с застегивающимся воротом и аппликацией в виде медвежонка на груди слева и этикеткой с внутренней стороны в области шеи с изображением двух медведей панда и надписью «Made in China», черная кофта с длинными рукавами с рисунком в виде трактора на груди.

Вещи погибшего ребенка. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

По поводу страшной находки возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Сотрудники Следственного комитета просят всех, кто может что-либо знать о погибшем ребенке, в том числе и наших земляков, позвонить по телефонам: 8(812) 492-01-58 (отдел дежурных следователей СУ СК РФ по Ленинградской области) или 8(473) 255-22-50; 8(473) 255-22-53 (отдел криминалистики СУ СК РФ по Воронежской области). Конфиденциальность гарантируют.