В полиции рассказали подобности аварии, остановившей движение на въезде в Воронеж

Водителя доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В полиции рассказали подробности ДТП, из-за которого образовалась огромная пробка на въезде в Воронеж в Новоусманском районе. «ВАЗ-2114» врезался в водоналивной блок. От удара автомобиль отлетел на «Ладу Весту», а затем перевернулся. Авария произошла в 7.15 вторника, 30 августа.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, за рулем «ВАЗа» был 21-летний местный житель. Он нарушил правила расположения транспортного средства на дороге. С травмами его доставили в больницу. Водитель «Лады Весты», 73-летний мужчина, не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают меры для устранения пробки.