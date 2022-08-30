Из-за ДТП на въезде в Воронеж образовалась огромная пробка

Фото: Варфаламей Кузибузин Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

Въезд в Воронеж со стороны Новой Усмани парализовала огромная пробка утром вторника, 30 августа. По данным «Яндекс.Карты», она составляет около 3 км. Речь идет о бесплатном участке трассы М-4 «Дон».

Как сообщают очевидцы, причиной возникновения пробки стало ДТП на выезде из Воронежа (после поворота на Отрадное). При этом движение затруднено в обе стороны. Автомобилисты публикуют фотографии с места событий в городских пабликах в соцсетях.

Напомним, из-за ДТП был парализован въезд в Воронеж со стороны Рамони днем, 29 августа. Пробка растянулась на 8 км.