В Воронеже парк "Алые паруса" закрывают с 31 августа для подготовки к фестивалю "Город-сад"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С утра 31 августа закрывают для свободного посещения парк «Алые паруса». Ограничения связаны с подготовкой фестиваля "Город-сад", который в этом году пройдет в Воронеже в выходные 3 и 4 сентября.

После окончания ландшафтного форума зеленую зону откроют не сразу - до вечера 6 сентября парк будут приводить в порядок.

Напомним, в этом году фестиваль «Город-сад» в 2022 году впервые пройдет в парке «Алые паруса», до этого он несколько раз проводился на площади Ленина, несколько раз на Советской площади, несколько раз в Центральном парке.