В Воронеже фестиваль «Город-сад» в 2022 году впервые пройдет в парке «Алые паруса»

с телеграм-канала правительства Воронежской области. Фото: Предоставлено "КП"

На еженедельном оперативном совещании в правительстве Воронежской области сообщили о решении поменять место проведения фестиваля «Город-сад». Ранее, напомним, его постоянным местом дислокации был Центральный парк, в народе больше известный как «Динамо».

В 2022 году фестиваль впервые проведут в парке «Алые паруса». Вероятно, это связано с его тематикой, посвященной празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Логичнее поэтому было перенести фестиваль поближе к воде.

Организаторы сообщили, что ждут гостей и участников «Города-сада» в «Алых парусах» 3 и 4 сентября.

Глава регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер сообщила, что в 2022 году на участие в фестивале уже поступили 149 заявок специалистов в области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства. По традиции запланированы тематические мастер-классы и концерты. Площадки фестиваля будут работать с 10.00 до 19.00.

Сейчас ищут подрядчика для организации и проведения фестиваля. Ему предполагают заплатить до 13,4 млн рублей.