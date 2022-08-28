В Воронеже на улице на левом берегу сгорела «Лада»

Почему загорелась "Лада", пока неясно. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В воскресенье, 28 августа, очевидцы сообщили о горящей на улице «Ладе». «ВАЗ-2112» полыхал в районе Нефтебазы, на улице Ильюшина Левобережного района. О пожаре сообщили очевидцы, фото горящей машины разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

- О пожаре нам сообщили в 11.02. В 11.25 машину потушили. Пострадавших на пожаре не было, причины ЧП сейчас устанавливают, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

К сожалению, от «Лады» после пожара мало что осталось.

Напомним, что недавно масштабный пожар автомобилей случился в Коминтерновском районе возле дома № 44 по улице Владимира Невского. Огонь охватил шесть машин. «Мицубиши Аутлендер» и «Фольксваген Туарег» сгорели, «БМВ», «Тойота Краун», «Ниссан Кашкай» и «Лада Приора» были сильно повреждены пламенем.