В Воронеже сгорели две припаркованные иномарки

Пожарные справились с огнем через 16 минут после звонка о пожаре. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В ночь на четверг, 25 августа, масштабный пожар случился в Коминтерновском районе у дома № 44 по улице Владимира Невского. Огонь охватил шесть машин.

- В дежурную часть о возгорании сообщили в 4.24. На место ЧП выезжали четыре наших сотрудника на одной пожарной машине. Огонь потушили в 4.40. К тому времени пламя уничтожило две иномарки: «Мицубиши Аутлендер» и «Фольксваген Туарег». Еще четыре машины были сильно повреждены огнем: «БМВ», «Тойота Краун», «Ниссан Кашкай» и «Лада Приора». По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было. Причину возгорания еще предстоит установить, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области.