В 31-й раз продлили запрет на полеты над Воронежской областью

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области снова не разрешили восстановить авиасообщение с другими регионами и зарубежьем. Запрет на полеты продлили как минимум до 4 сентября. Информацию об этом разместили на официальном сайте Росавиации.

Впрочем, столица Черноземья не единственная, где небо все еще остается закрытым. Самолетом невозможно добраться до Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Что касается остальных аэропортов, в том числе Сочинского, то они продолжают работать в штатном режиме.

Между тем, в воздушной гавани Воронежа продолжается возведение крупного объекта – нового терминала. Рабочие ранее завершили там заливку 4 тысяч кубических метров конструкций фундамента.