В воронежском аэропорту завершили заливку конструкций фундамента нового терминала

Фото - пресс-служба Воронежского аэропорта Фото: Предоставлено "КП"

Строительство нового терминала международного аэропорта Воронеж имени Петра I продолжается. На сегодняшний день рабочие завершили заливку 4 тысяч кубических метров конструкций фундаментов. Об этом рассказали в воздушной гавани 18 августа.

Турецкая ГК «Лимак Маращ» завершила монтаж опалубки, армирование и бетонирование фундаментов здания, фундаментных балок плиты пола и вертикальных конструкций ниже отметки -0.150, а также фундаментов телетрапов.

– Продолжаются работы по устройству гидроизоляции и утеплению стен подвала. Ведётся армирование и монтаж опалубки лестниц. Продолжается обратная засыпка с послойным уплотнением пазух котлована по периметру здания терминала, устройство осадочных и деформационных швов и демонтаж шпунтового ограждения. Специалисты LMS проводят работы по восстановлению дорожного покрытия., – пояснили в аэропорту.