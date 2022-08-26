Синоптики рассказали о погоде в последние выходные лета в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Впереди – последние выходные лета. Уже на следующей неделе наступит осень, а вот по погоде этого не скажешь. Синоптики прогнозируют продолжение жары.

Так, в субботу, 27 августа, в Воронеже и области будет облачно. Осадков не обещают. Температура ночью составит +19 градусов, днем будет +29.

В воскресенье, 28 августа, дождя также не предвидится. Ночью температура не поднимется выше +19, а днем снова будет до +29 градусов.

Как ранее предупреждал гидрометеоцентр, местами по Воронежской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более.