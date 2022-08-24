Аномальная жара ожидает воронежцев 24-26 августа

МЧС передало сразу два штормовых предупреждения от воронежского филиала Гидрометцентра. Спасатели уточнили, что регион ожидают опасные метеорологические явления – аномальная и сильная жара. Сообщение пришло 24 августа.

Итак, в период с 15-17 часов в среду, 24 августа, и по 28 августа 2022 года по Воронежской области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Во-вторых, днем в четверг, 25 августа, и в пятницу, 26 августа, местами по Воронежской области ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха +35 - 36°С.

Спасатели попросили жителей региона учесть эту информацию, позаботиться о своей безопасности, а также соблюдать требования особого противопожарного режима.