В Воронеже шофер грузовика неудачно развернулся и сбил мотоциклиста

Мотоцикл угодил под одно из задних колес грузовика. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 23 августа, в 12.45 на улице Острогожской случилась авария. 53-летний водитель грузовика «Ман», ехавший со стороны Матросова, стал разворачиваться, не убедившись в безопасности этого маневра. И сбил мотоцикл «Сузуки», двигавшийся в попутном направлении.

В ДТП получил травмы 42-летний мотоциклист. Мужчину отвезли в больницу. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства этой аварии.

Грузовик перегородил одну полосу движения и половину второй. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, вечером 22 августа в Россоши 39-летний пьяный водитель мотоцикла «Мотолэнд КТ-200» не справился с управлением и перевернулся. В больницу отвезли его 48-летнюю пассажирку. Вскоре за помощью к врачам обратился и виновник аварии.