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Происшествия23 августа 2022 7:41

Под Воронежем пьяный перевернулся на мотоцикле: его пассажирка попала в больницу

Авария произошла в Россоши
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с мотоциклом, которое произошло вечером 22 августа в Воронежской области.

Около 19.15 в Россоши 39-летний водитель мотоцикла «Мотолэнд КТ-200», находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и не справился с управлением мотоцикла. В итоге он перевернулся.

В ДТП пострадали два человека - 48-летнюю пассажирку с травмами отправили в больницу, водитель обратился за медицинской помощью самостоятельно.