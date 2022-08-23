Воронежский бизнесмен, устроивший фестиваль «Чернозем», взял ответственность на демарш «Сплина» на себя

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Неоднозначные высказывания фронтмена группы «Сплин» Александра Васильева 20 августа во время выступления на фестивале «Чернозем» в Воронеже не остались незамеченными организаторами. Напомним, лидер «Сплина» начал сет со слов, что рад выступить перед людьми, в «которых сохранилось сострадание и милосердие, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства». «Сплин» составил весьма депрессивный сет, объяснив, что «в эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально». А композицию «Выхода нет» посвятил уехавшим из страны музыкантам, упомянув «Машину времени», «Аквариум», Tequilajazzz. Многим зрителям это не понравилось, и они стали покидать площадку, а потом оставили негативные комментарии в соцсетях по поводу позиции Васильева

Произошедшее стало для оргкомитета неожиданностью: со всеми артистами заранее проговаривали, что выступление на «Черноземе» должно быть исключительно музыкальным, рок-площадка - не политическая арена. Бизнесмен Евгений Хамин, чья компания занималась устройством рок-форума, высказался однозначно - выводы сделают.

- По сказанному Васильевым: понятно, что основания для разбора ситуации есть, реальный повод дан. Разберемся. Артисты в лайн-ап по списку - все под мои гарантии. Я дал гарантии там, где мне их дали артисты. Там, где не дали, тех «артистов» не было, - отметил предприниматель. - Гарантии были нужны: сейчас нельзя провоцировать ситуацию, нельзя обострять и так обостренное. Любое неаккуратное слово может привести к «разрыву струны», в толпе это опасней. В связи с этим и не только организаторам фестиваля коллективы исполнителей давали «слово - гарантии», все детально проговаривали, что только «песни песенные». Зритель отдыхает, все - на чеку, нельзя с «чеки» снимать и ставить ситуацию «на взвод». «Сплин» снял, поставил - слово не сдержал. Хотя дал предфестивальную гарантию - «ни слова о политике». Слово, воробей, вылетело, мы его не поймали. Обидно, досадно. Выводы сделали. Но за «сказанное» существует моральная ответственность, нести должен ее я. Готов нести. Обязан. Я - предприниматель.

Напомним, скандал с Васильевым был единственным минусом трехдневного опен-эйра, который посетили 18 тысяч уникальных зрителей с 19 по 21 августа.