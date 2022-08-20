Воронежский «Факел» после выигрышей конкурентов опустился на 14 место

Точный удар нападающего «Крыльев» Максима Глушенкова опустил «Факел» на две строчки вниз в турнирной таблице. Фото: кадр с видео

К сожалению, первые два матча субботы, 20 августа, в российской Премьер-лиге сложились для «Факела» неблагоприятно. Оба его конкурента в борьбе за место выше зоны стыков победили. Напомним, сам «Факел» в шестом туре сыграл вничью в Самаре с «Крыльями Советов» - 1:1.

В домашнем матче «Урала» в Екатеринбурге против нижегородского «Пари НН» хозяева вновь не показали хорошей игры. Гости смотрелись лучше, и на 79 минуте после изящной комбинации, в которой почти все пасы исполнялись пятками, мощный удар прямо в угол нанес Иброхимхолил Юлдошев – 0:1. После этого гола счет больше не менялся. В активе «Пари НН» стало пять очков, и он обогнал «Факел», у которого четыре.

А сразу после этого ФК «Химки» померялся силами с московским «Локомотивом». Видимо, столичная команда приходит в себя после провального старта. На 22 минуте Джирано Керк, пусть и с помощью рикошета, поразил дальний угол владений Ильи Лантратова. А на 34-й классно ударил головой после подачи штрафного Франсуа Камано, мяч улегся прямо в уголок – 0:2.

Несмотря на удаление защитника москвичей Марка Рене Мампасси в самом конце первого тайма, во втором «Химкам» переломить ход неудачно складывающегося матча в свою пользу так и не удалось. А в самом конце матча вышедший на замену Антон Миранчук отдал пас Константину Марадишвили. Тот вышел один на один с Лантратовым и не промахнулся – 0:3. «Локомотив» набрал шесть очков. Теперь он занимает 12 место, «Пари НН» - 13-й, а «Факел» - 14-й.

Теоретически воронежская команда и вовсе может рухнуть уже после шестого тура в зону вылета. Но практически это невозможно. Для того, чтобы «Факел» стал 15-м, московскому «Торпедо» в гостях надо обыграть бессменного чемпиона последних лет питерского «Зенита» с преимуществом в шесть мячей. А чтобы у команд стали абсолютно равные показатели в таблице, торпедовцам нужно победить с разницей +5. Ни того ни другого быть, конечно, не может.

Однако «Факел» может опуститься в зону прямого вылета уже по итогам седьмого тура. Напомним, наша команда в Воронеже встречается с лидером нынешнего чемпионата – московским «Спартаком». Шансы на какие-либо очки в этой игре ничтожно малы. Матч со «Спартаком», напомним, пройдет 27 августа, начнется он в 17.30.