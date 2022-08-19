Воронежский «Факел» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» на выезде

В борьбе "Факел" не уступил "Крыльям". Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Первый тайм матча в Самаре получился скучным. Пожалуй, вспомнить можно только опасную подачу игрока «Крыльев» с фланга минуте на 40-й. Илья Свинов дотянулся рукой и невольно сделал пас на Дмитрия Цыпченко. Воспитанник воронежского футбола, сейчас играющий за «Крылья», бил с сопротивлением и в пустые ворота не попал.

Во втором тайме хозяева поля усилили давление. И на 60 минуте Максим Глушенков так закружил голову воронежским защитникам, что бил в дальний угол уже без сопротивления – 1:0. Однако на 65-й вышедший на замену Максим Максимов после подачи с углового одним из первых своих касаний пробил Ивана Ломаева. Наш нападающий положил мяч в ближний угол – 1:1.

После этого у самарцев хороший момент создал себе сам крайний защитник, голландец Гленн Бейл. Однако его удар предплечьем парировал Свинов. Больше острых моментов в игре не было.

«Факел» заработал четвертое очко и пока остается на 12 месте. Впереди домашняя игра с московским «Спартаком», который, как известно, лидирует с 13 очками в активе. Матч пройдет 27 августа, начнется он в 17.30.