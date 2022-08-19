В Воронежской области из-за сильного ветра энергетиков перевели на режим повышенной готовности

В случае, если у вас нет света, звоните 8 (800) 220 0 220. Фото: Иван МАКЕЕВ

Работники филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» перешли в режим повышенной готовности (РПГ). Поставлена задача - полная мобилизацию сил и средств для ликвидации последствий возможного разгула стихии. Для этого есть веские причины. Получен неблагоприятный прогноз погоды - возможны сильные порывы ветра. Из-за них уже есть единичные отключения света в сети.

Для устранения возможных последствий непогоды подготовили 158 бригад энергетиков: 497 специалистов и 301 единица техники. При необходимости подачу электричества на социальные объекты обеспечат 67 передвижных резервных источников энергоснабжения.

Жители Воронежской области могут сообщить об отсутствии света и повреждении проводов по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» – 8 (800) 220 0 220.