В Воронежской области выходные будут облачными, ветреными, но теплыми

Одни из последних летных выходных можно провести на пляже - погода будет благоприятствовать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метеорологи рассказали о погоде в Воронеже и в районах нашей области на ближайшие выходные и на начало следующей недели. По их прикидкам, нынешняя дневная прохлада продлится недолго.

- На погоду оказывает влияние, с одной стороны, теплые воздушные массы с востока, а с другой – циклон, идущий с юга. В результате столкновения стихий возникают сильные порывы ветра. Они возможны местами по Воронежской области в ближайшие три дня. А вот температура постепенно поднимется до прежних дневных отметок выше +25 градусов, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на субботу, 20 августа, в Воронежской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди и грозы при +15…+20 градусах. Днем сильных осадков не обещают при температуре +24…+29. Ветер восточный, 8 -13 м/c, местами – до 17 м/c.

В Воронеже субботняя ночь и день будут облачными с прояснениями. При этом в темное время суток вероятен небольшой дождь и от +17 до +19 градусов. День пройдет без существенных осадков при +26…+28. Ветер восточный, 8 -13 м/c.

В воскресенье, 21 августа, ночью в Воронежской области будет переменная облачность, без существенных осадков, при +14…+19 градусах. Днем также сильных дождей не обещают. Будет жарко – от +26 до +31 градуса. Ветер восточный, 8 -13 м/c, днем местами порывы до 17 м/c.

В Воронеже также и ночь, и день воскресенья пройдет без дождей. В темное время суток столбик термометра будет колебаться от +17 до +19 градусов, днем – от +27 до +29.

В ночь на понедельник, 22 августа, в Воронежской области вновь ожидают переменную облачность без существенных осадков. При этом ветер останется стабильным – восточный, 8 -13 м/c, местами с порывами до 17 м/c. Температура ночью – +15…+20 градусов, днем от +28 до +33.

В Воронеже тоже будет солнечно и без дождей. При этом ночью столбик термометра будет колебаться от +18 до +20 градусов, а днем – от +29 до +31.