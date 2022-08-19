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Происшествия19 августа 2022 13:33

В Воронеже бывший начальник отдела ГУ МВД обжаловал свой приговор за миллионные взятки

Евгений Младов не согласился на четыре года колонии
Олег КУЗНЕЦОВ
Апелляцию будут рассматривать в Воронежском областном суде.

Апелляцию будут рассматривать в Воронежском областном суде.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Бывший начальник отдела регионального ГУ МВД Евгений Младов обжаловал приговор, вынесенный ему за мошенничество в особо крупном размере. Об этом свидетельствуют данные картотеки Воронежского областного суда. Апелляцию Младов подал в день оглашения приговора – 12 августа.

Напомним, Евгений Младов возглавлял отдел управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Как установили в суде, с ноября 2018-го по май 2019 года полицейский начальник попытался забрать 10 миллионов рублей у воронежского предпринимателя. Он соврал бизнесмену, что может прекратить проверки в отношении его компании и даже «закрыть» уголовное дело, возбужденное за неуплату налогов, за эту кругленькую сумму. Бизнесмен согласился и передал в ноябре 2018 года 3 млн рублей, а в ночь с 20 на 21 мая 2019 года – еще 3 млн, но уже через посредника. Тогда Младова и задержали сотрудники УФСБ и Следственного управления. На предварительном следствии бывший руководитель вину свою не признал. Суд тем не менее приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.