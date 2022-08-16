Воронежскому экс-борцу с коррупцией дали 4 года колонии за мошенничество

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В Воронеже бывший начальник отдела ГУ МВД осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба следственного управления по региону. Дело по коррупционной статье (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-правоохранителя было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ.

Речь идет о 43-летнем Евгении Младове. На момент совершения преступления он возглавлял в полицейском главке отдел управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Как установил суд, с ноября 2018 года по май 2019 года Младов попытался завледеть 10 млн рублей, принадлежавшими воронежскому предпринимателю.

Для этого он сообщил бизнесмену «заведомо ложные сведения» о том, что может прекратить проверки в отношении его компании и даже «закрыть» уголовное дело, возбужденное за неуплату налогов. При этом высокопоставленный полицейский не имел «юридических и иных полномочий влиять на принятие решений по уголовному делу.

Бизнесмен согласился и передал в ноябре 2018 года 3 млн рублей, а в ночь с 20 на 21 мая 2019 года – еще 3 млн, но уже через посредника. Тогда его и задержали сотрудники УФСБ и Следственного управления. На предварительном следствии Младов вину свою не признал. Суд признал его виновным и приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей.